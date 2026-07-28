14 yaşındaki kız çocuğunu katletmişti: Ünlü şarkıcı için idam sinyali
Los Angeles mahkemesi, 14 yaşındaki Celeste Reyes Hernandez'i bıçaklayarak öldürmekle suçlanan şarkıcı D4vd (David Anthony Burke) hakkında yargılanma kararı verdi. Yargıç Charlaine Olmedo, jürinin şarkıcının kaderine karar vereceğini belirtti.
Los Angeles'ta görülen davada, Amerikalı şarkıcı David Anthony Burke, 14 yaşındaki Celeste Reyes Hernandez'i öldürmekle suçlanıyor. Yargıç Charlaine Olmedo, sanığın yargılanması için yeterli delil bulunduğuna hükmederek, kararın jüri tarafından verileceğini açıkladı.
MAHKEMEDEN YARGILAMA KARARI
Yargıç Olmedo, beş gün süren duruşmada savcılığın sunduğu delilleri değerlendirdi. Mahkeme, Burke'ün kızın cesedini Tesla marka aracının bagajında sakladığına dair kanıtların, jüri önünde tartışılması gerektiğine karar verdi. Kızın cesedi, kaybolmasından bir yıl sonra aracın bagajında bulunmuştu.
OLAY YERİNDEN ÇIKAN GÖRÜNTÜLER
Duruşmada savcılar, olay yerinden alınan ürkütücü fotoğrafları ve delilleri mahkemeye sundu. Kızın parçalanmış cesedine ilişkin görüntüler, duruşma boyunca gündemi belirledi. Savcılık, şarkıcının kızı, aralarındaki ilişkiyi ifşa etmekle tehdit ettiği için öldürdüğünü iddia etti.
SAVCILIKTAN İDAM CEZASI SİNYALİ
Savcı, Burke hakkında idam cezası talep edilip edilmeyeceğine henüz karar vermediğini belirtti. Kararın, ilerleyen duruşmalarda netlik kazanması bekleniyor. Sanık, suçlamaları reddederken, mahkeme süreci devam ediyor.