Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya 14 yaşındaki kız çocuğunu katletmişti: Ünlü şarkıcı için idam sinyali

14 yaşındaki kız çocuğunu katletmişti: Ünlü şarkıcı için idam sinyali

Los Angeles mahkemesi, 14 yaşındaki Celeste Reyes Hernandez'i bıçaklayarak öldürmekle suçlanan şarkıcı D4vd (David Anthony Burke) hakkında yargılanma kararı verdi. Yargıç Charlaine Olmedo, jürinin şarkıcının kaderine karar vereceğini belirtti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
14 yaşındaki kız çocuğunu katletmişti: Ünlü şarkıcı için idam sinyali

Los Angeles'ta görülen davada, Amerikalı şarkıcı David Anthony Burke, 14 yaşındaki Celeste Reyes Hernandez'i öldürmekle suçlanıyor. Yargıç Charlaine Olmedo, sanığın yargılanması için yeterli delil bulunduğuna hükmederek, kararın jüri tarafından verileceğini açıkladı.

MAHKEMEDEN YARGILAMA KARARI

Yargıç Olmedo, beş gün süren duruşmada savcılığın sunduğu delilleri değerlendirdi. Mahkeme, Burke'ün kızın cesedini Tesla marka aracının bagajında sakladığına dair kanıtların, jüri önünde tartışılması gerektiğine karar verdi. Kızın cesedi, kaybolmasından bir yıl sonra aracın bagajında bulunmuştu.

OLAY YERİNDEN ÇIKAN GÖRÜNTÜLER

Duruşmada savcılar, olay yerinden alınan ürkütücü fotoğrafları ve delilleri mahkemeye sundu. Kızın parçalanmış cesedine ilişkin görüntüler, duruşma boyunca gündemi belirledi. Savcılık, şarkıcının kızı, aralarındaki ilişkiyi ifşa etmekle tehdit ettiği için öldürdüğünü iddia etti.

ABD'yi sarsan cinayette ünlü şarkıcı hakim karşısına çıktı: 14 yaşındaki kızın ölümüyle ilgili şok iddialar!ABD'yi sarsan cinayette ünlü şarkıcı hakim karşısına çıktı: 14 yaşındaki kızın ölümüyle ilgili şok iddialar!

SAVCILIKTAN İDAM CEZASI SİNYALİ

Savcı, Burke hakkında idam cezası talep edilip edilmeyeceğine henüz karar vermediğini belirtti. Kararın, ilerleyen duruşmalarda netlik kazanması bekleniyor. Sanık, suçlamaları reddederken, mahkeme süreci devam ediyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Şarkıcı Cinayet İdam
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro