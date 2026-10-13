18 yaşında asistan olarak gitti oyuncu oldu

Çok sayıda dizi ve filmde rol alan oyuncu Kaan Çakır, yıllar önce Levent Yüksel'in hafızalara kazınan "Zalim" klibinde nasıl yer aldığını anlattı.

Cansu Kurtçu'nun programına konuk olan 49 yaşındaki oyuncu, 18 yaşında kamera asistanı olarak gittiği çekimlerde kendisini oyuncu olarak bulduğunu açıkladı.

Kaan Çakır, programda meslek hayatının ilk yıllarına ilişkin anılarını paylaştı. Oyuncu, Levent Yüksel'in "Zalim" şarkısının klibinde yer almasının tamamen tesadüf eseri gerçekleştiğini anlattı.

"ANTALYA'YA KAMERA ASİSTANI OLARAK GİTTİM"

Klibin Antalya'da çekildiğini belirten Çakır, o gün yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Biz o klibi Antalya'da çektik. Sinan Çetin'in şirketinde çalışıyordum. 18 yaşında oraya girmiştim. Ben o klip için Antalya'ya kamera asistanı olarak gittim. Sinan abi 'Şuna bir gömlek giydirin' dedi ve oynadım."

MFÖ'NÜN KLİBİNDE DE ROL ALMIŞ

Kaan Çakır, oyunculuk kariyerinin ilk dönemlerinde başka bir müzik klibinde daha yer aldığını açıkladı. Konservatuvarın birinci sınıfında olduğu dönemde MFÖ'nün "Sakın Gelme" klibinde de rol aldığını belirten oyuncu, o görüntülerde uzun saçlı ve gözlüklü olduğunu söyledi.

Kaan Çakır, Kara Melek, Yılan Hikayesi, Aliye, Bir İstanbul Masalı ve Bodrum Masalı gibi pek çok yapımda rol aldı. Şimdilerde ise Altı Üstü İstanbul dizisiyle ekranlarda boy gösteriyor.