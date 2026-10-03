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Üniversitelere yeni zorunlu ders!

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversite öğrencilerinin kişisel, sosyal ve aile yaşamlarına ilişkin temel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla üniversitelere yazı gönderildi.

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Üniversitelere yeni zorunlu ders!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında, üniversiteler ile Bakanlık il müdürlüklerinin işbirliğinde eğitim, seminer, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasını istedi. Çalışmalar kapsamında evlilik hazırlığında olan üniversite öğrencileri ve üniversite personeline, "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" çerçevesinde eğitimler verilmesi öngörülüyor.

Üniversitelerde "Aile Eğitim Programı" kapsamında eğitim-iletişim, sağlık, hukuk, medya ve iktisat olmak üzere 5 alanda 28 modülden oluşan eğitim, seminer ve bilgilendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması planlanıyor.

"Modüler Aile Eğitim Programı" kapsamında ise anne ve babalara yönelik en fazla 30 kişilik gruplarla 9-12 hafta süren kapalı grup eğitimleri gerçekleştirilebilecek.

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Üniversite öğrencilerine yönelik açık grup eğitimlerinde de aile yaşamı, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişim alanlarındaki bilgi ve becerilerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Üniversite öğrencilerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan hizmet, program ve destek mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla üniversitelerde tanıtım ve farkındalık çalışmaları da yürütülecek.

Bu kapsamda gönderilen yazıda üniversitelerden öğrencilerin kişisel, sosyal ve aile yaşamlarına ilişkin temel bilgi ve becerilerini geliştirecek faaliyetleri Bakanlık ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmeleri istendi.

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"Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu doğrultusunda üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir ders oluşturulması da planlanıyor.

"Gençler İçin Yaşam Becerileri" teması çerçevesinde zorunlu veya seçmeli bir dersin üniversite müfredatlarına eklenmesinin, öğrencilerin iletişim, problem çözme, karar verme, zaman yönetimi, stresle baş etme ve finansal planlama konularındaki bilgi ve farkındalıklarını artırabileceği öngörülüyor.

Dersin uygun görülmesi halinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işbirliği içerisinde ortak çalışma yürütülebilecek. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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