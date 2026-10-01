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Mahkemeden öğretmenlere emsal ek ders kararı!

Eğitim-İş, sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programında görevlendirilen bir üyesi adına açtığı davada emsal karar elde etti. Nevşehir İdare Mahkemesi ek ders ücretlerinin ödenmemesine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulduğunu açıkladı.

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Mahkemeden öğretmenlere emsal ek ders kararı!

Eğitim-İş, sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programında görevlendirilen bir üyesi adına açtığı davada, Nevşehir İdare Mahkemesinin ek ders ücretlerinin ödenmemesine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulduğunu açıkladı.

Eğitim-İş'ten yapılan açıklamaya göre, mahkeme, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında görevlendirilen öğretmenin asli görevi dışında ayrı bir görev yürüttüğünü belirledi.

Kararda, öğretmenin görevlendirme nedeniyle yerine getiremediği ek ders görevlerinin yapılmış sayılması ve ücretlerin kesintisiz ödenmesi gerektiği belirtildi.

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Mahkeme, görevlendirme süresince üzerinde ek ders yükü bulunup bulunmadığına bakılmaksızın üyeye haftalık 18 saat ek ders ücreti ödenmesine, ödenmeyen tutarların da idareye başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte verilmesine hükmetti.

Eğitim-İş, kararı emsal nitelikte olarak değerlendirdi. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Eğitim Mahkeme
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