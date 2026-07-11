Ek ders ücretlerine düzenleme! Öğretmenler kaç saat ders verebilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alan öğretmen ve yöneticilerin ders ile ek ders saatlerini kapsayan yeni düzenleme, Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete’de ilan edildi. 11 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren mevzuat değişikliği çerçevesinde; okul yöneticilerinin ek ders ücretlerinden destek eğitimlerine, yaz tatili mesailerinden Milli Eğitim Akademisinde çalışacak uygulama öğretmenlerine kadar pek çok alanda yasal sınırlandırmalar ve yeni uygulamalar hayata geçirildi.

DESTEK EĞİTİMİNİN KAPSAMI GÜNCELLENDİ

Yapılan yasal düzenleme ile ilkokul 2'nci ve 3'üncü sınıfta okuyan, ancak Türkçe ve matematik derslerinde Bakanlık tarafından saptanan asgari öğrenme çıktılarına ulaşamayan öğrencilere verilecek olan destek eğitimlerinin standartları yeniden tanımlandı. Belirlenen yeni kurallara göre, uygulanacak bu destek eğitimleri her bir öğretim yılında 160 saati geçmeyecek şekilde planlanacak ve bir öğretmene en fazla 10 öğrenci düşecek biçimde organize edilecek.

YAZ TATİLİNDE EK DERS SINIRLARI BELİRLENDİ

Öğretmen ve yöneticilerin yarıyıl ile yaz tatili dönemlerinde üstlenecekleri ek ders görevlerinin saat kısıtlamaları da kararla birlikte güncellendi.

Yeni mevzuat uyarınca; tatil dönemlerinde yöneticilere haftada en fazla 10 saate kadar, alanı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olan eğitimcilere haftada 44 saate kadar, diğer branşlarda faaliyet gösteren öğretmenlere ise haftada 30 saate kadar ek ders görevi yazılabilecek.

OKUL YÖNETİCİLERİNİN EK DERS SAATLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Farklı kademelerdeki eğitim kurumlarında idari pozisyonlarda bulunan personelin ek ders saatleri de yeniden belirlendi.

Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları, özel eğitim kurumları ve okul öncesi eğitim kurumlarında görev alan müdür ve müdür başyardımcılarına haftada 25 saat ek ders görevi verilebilecek. Aynı kurumlarda mesai harcayan müdür yardımcıları için ise bu sınır haftada 20 saat olarak uygulanacak.

YENİ GÖREVLER DE EK DERS KAPSAMINA ALINDI

Mevzuat değişikliğiyle birlikte, rehberlik ve araştırma merkezlerinde çalışan özel eğitim öğretmenleri ile olgunlaşma enstitülerinin bazı spesifik birimlerinde görevli öğretmenlerin ek ders hakları da yeniden tespit edildi. Bununla birlikte, Bakanlık taşra teşkilatında faaliyet yürüten eğitim müfettişleri ve eğitim müfettiş yardımcılarının gerçekleştirdikleri rehberlik, denetim, inceleme ve araştırma işlemleri de artık resmi ek ders kapsamında değerlendirilerek ücretlendirilecek.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ İÇİN YENİ UYGULAMA

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk defa Milli Eğitim Akademisinde öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimi alacak olan adaylara rehberlik yapacak personelin ek ders ücretleri de düzenlenmiş oldu. Buna göre; hazırlık eğitimi uygulama öğretmenlerine haftada 5 saat, ilgili hazırlık eğitimi okulu müdürlerine ise haftada 3 saat üzerinden ek ders ücreti tahsis edilecek.