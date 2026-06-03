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Sultangazi'de sır dolu ölüm! 5'inci kattan düşen yaşlı adam otomobile çakıldı

İstanbul Sultangazi'de 76 yaşındaki Cemal Uzun 5'inci kattaki evinin penceresinden park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü. Hastaneye kaldırılmasının ardından Uzun, hayatını kaybetti.

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İstanbul Sultangazi'de, 76 yaşındaki Cemal Uzun, 5'inci kattaki evinin penceresinden park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü. Uzun, hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti.

Saat gece 04.30 sularında İsmetpaşa Mahallesi 114. Sokak'ta meydana gelen olayda, alınan bilgilere göre ailesiyle birlikte 5'inci katta yaşayan Uzun, henüz bilinmeyen bir sebeple evinin penceresinden aşağı otomobilin üstüne düştü.

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OTOMOBİLİN TAVANINA DÜŞTÜ

Park halinde bulunan aracın tavanına düşen Uzun, ağır yaralandı. Düşme sonucu duyulan gürültüye gelen yakınları Uzun'u aracın üzerinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Cemal Uzun ağır yaralı bir şekilde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay Yeri İnceleme ekipleri sokakta ve evde çalışma başlattı, Cemal Uzun'un cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI VARMIŞ

Hayatını kaybeden Cemal Uzun'un oğlu Şerafettin Uzun'un polise verdiği ifadede, babasının psikolojik rahatsızlıkları ve çeşitli sağlık sorunları olduğunu söylediği öğrenildi. Şerafettin Uzun'un olay anında gürültülü bir ses duyduklarını, ve dışarı çıktıklarında ise babasını aracın tavanında gördüklerini anlattığı bildirildi. Öte yandan haberi alan Uzun'un yakınları aileye başsağlığı dilemek için taziye evine geldi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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