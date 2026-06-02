Aydın'da korkunç kaza! Şarampole düşen otomobildeki 2 kadın öldü

Aydın'ın Didim ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan iki kadın yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan sürücü ve yolcu, kaldırıldıkları hastanelerde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE DÜŞTÜ

Kaza, saat 16.15 sıralarında Didim ilçesi Denizköy istikametinde meydana geldi. 29 yaşındaki Kezban Nur Karakaya'nın kullandığı 20 ASB 838 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Kezban Nur Karakaya, Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, araçta yolcu olarak bulunan 30 yaşındaki Özlem Erişkin ise Didim Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İKİ KADIN DA KURTARILAMADI

Hastanelerde tedavi altına alınan Karakaya ve Erişkin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)