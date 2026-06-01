10 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni asansör boşluğunda bulundu
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 10 gündür aranan 74 yaşındaki Fikret Filibe, telefon sinyallerinin takip edilmesiyle kendi yaşadığı binanın asansör boşluğunda ölü bulundu.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 10 gündür kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki Fikret Filibe, ikamet ettiği apartmanın asansör boşluğunda ölü bulundu.
Menteşe ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi, İsmet Çatak Caddesi'nde yaşayan Fikret Filibe'ye uzun süre ulaşamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kayıp ihbarının ardından harekete geçen ekipler, şahsı bulmak için çalışma başlattı.
CANSIZ BEDENİ ASANSÖR BOŞLUĞUNDA BULUNDU
Yürütülen incelemeler kapsamında, Filibe'nin cep telefonu sinyalleri takibe alındı. Yapılan tespitlerde, sinyallerin yaşlı adamın yaşadığı apartmandan geldiği belirlendi.
Söz konusu binada arama çalışması başlatıldı. Ekipler tarafından apartmanda yapılan aramalar sonucunda, Fikret Filibe'nin cansız bedeni asansör boşluğunda bulundu.
Filibe'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi. (DHA)