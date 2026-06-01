Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye 10 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni asansör boşluğunda bulundu

10 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni asansör boşluğunda bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 10 gündür aranan 74 yaşındaki Fikret Filibe, telefon sinyallerinin takip edilmesiyle kendi yaşadığı binanın asansör boşluğunda ölü bulundu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
10 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni asansör boşluğunda bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 10 gündür kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki Fikret Filibe, ikamet ettiği apartmanın asansör boşluğunda ölü bulundu.

10 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni asansör boşluğunda bulundu - Resim : 1

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Menteşe ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi, İsmet Çatak Caddesi'nde yaşayan Fikret Filibe'ye uzun süre ulaşamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kayıp ihbarının ardından harekete geçen ekipler, şahsı bulmak için çalışma başlattı.

Son Dakika | Muğla'da korku dolu anlar! Tur teknesi battı, ekipler sevk edildiSon Dakika | Muğla'da korku dolu anlar! Tur teknesi battı, ekipler sevk edildi

CANSIZ BEDENİ ASANSÖR BOŞLUĞUNDA BULUNDU

Yürütülen incelemeler kapsamında, Filibe'nin cep telefonu sinyalleri takibe alındı. Yapılan tespitlerde, sinyallerin yaşlı adamın yaşadığı apartmandan geldiği belirlendi.

Söz konusu binada arama çalışması başlatıldı. Ekipler tarafından apartmanda yapılan aramalar sonucunda, Fikret Filibe'nin cansız bedeni asansör boşluğunda bulundu.

10 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni asansör boşluğunda bulundu - Resim : 4

Filibe'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Muğla Kaza
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro