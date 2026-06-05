Son Dakika | "Hornet" isimli uygulamaya soruşturma

Bir eşcinsel uygulaması olarak kullanılan "Hornet" isimli mobil uygulama hakkında savcılık kararıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan karar doğrultusunda "Hornet" isimli eşcinsel mobil uygulaması takibe alındı.

UYGULAMAYA SORUŞTURMA KARARI

Alınan bilgilere göre, "Hornet" adlı uygulama hakkında soruşturma kararı alınırken, sosyal medya platformunda paylaşılan bir video içeriği hakkında da "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, yapılan teknik incelemeler sonucunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya platformunda paylaşılan video içeriğinin hesap sahibi olarak bulunan K.G. adlı kişiyi tespit ederek gözaltına aldı.