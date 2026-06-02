Havalimanında skandal uygulama: Yönetim ucuz su satışını engelledi

Gaziantep Havalimanı’nda yeni açılan bir al-götür içecek işletmesi, havalimanı yönetimi uygulamayı yasaklayana kadar suyu 50 liradan, sandviçleri 250 liradan, kahveleri ise ortalama 200 liradan satıyordu. Havalimanındaki diğer işletmelerde en ucuz su 90 lira, sandviçler 450 lira, kahve ve bitki çayı gibi içecekler ise 300-400 lira civarında satılıyor. Uygun fiyatlı işletme yolculardan yoğun talep görürken, diğer işletmeler boş kaldı.

UCUZ SU VE SANDVİÇ SATIŞINA YASAK

Kurban Bayramı’nda Gaziantep’e giden yolcular, bu işletmeye gittiklerinde su ve sandviç satılmadığını gördü. İşletmenin su ve sandviç satmasının havalimanı yönetimi tarafından yasaklandığı öğrenildi. Öyle ki işletme, Türk kahvesinin yanına ikram olarak verilen suyu bile bulunduramıyor. Duruma tepki gösteren bir yolcu, şunları söyledi:

"Resmen vatandaş ucuz hizmet alamasın diye özellikle uğraşmışlar. Bu adam bu fiyata satabiliyorsa, yan dükkandaki de satabilir ama bilerek satmıyorlar. Bizde de kimse ses çıkarmadığı için gücü olan bizi böyle köle gibi kullanıp istediği fiyata ürün satıyor."

TÜKETİCİ BİRLİĞİ'NDEN TEPKİ

Sözcü'nün haberine göre havalimanı yönetiminin aldığı bu kararın yasal olmadığını söyleyen Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, şu ifadeleri kullandı:

"Bir işletmenin rekabet koşullarını zorlayan bir hamle yaparken bu şekilde bir yasakla karşılaşması yasadışı bir yolla engellenmiş. Havalimanı işletmesinin bu hareketi ticaret hukukuna da tüketici haklarına da aykırı."

DÜNYADA FAHİŞ FİYATLA ÜNLENDİK

Türkiye’de havalimanlarındaki fiyatlar yerli yolcuların yanı sıra yabancıların da tepkisini çekiyor. Daha önce İstanbul Havalimanı’nı kullanan yabancıların ‘fahiş fiyat’ videoları dünyada gündem olmuştu.