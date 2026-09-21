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Son Dakika | Hedef Yatırım Bankası'nın swap işlemine inceleme: MASAK durdurdu

Hedef Yatırım Bankası’nın, Swissquote’un Akbank’taki muhabirlik hesabına 40,9 milyon dolar karşılığında 2 milyar TL göndermek istediği belirlendi. Swap işlemi, para hesaba geçmeden MASAK tarafından durduruldu.

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Son Dakika | Hedef Yatırım Bankası'nın swap işlemine inceleme: MASAK durdurdu
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Hedef Yatırım Bankası’nın, İsviçre merkezli finansal kuruluş Swissquote ile gerçekleştirmek istediği bir işlem tespit edildi. Edinilen bilgilere göre banka, 40,9 milyon dolar karşılığında Swissquote’un Akbank’taki muhabirlik hesabına 2 milyar lira göndermek istedi. Söz konusu işlemin bir swap işlemi olduğu belirtildi.

BDDK’DAN PARA AÇIKLAMASI

İşleme ilişkin süreçte paranın henüz ilgili hesaba ulaşmadığı belirlendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), söz konusu tutarın hesaba henüz geçmediğini bildirdiği aktarıldı.

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İŞLEM MASAK TARAFINDAN DURDURULDU

40,9 milyon dolarlık swap işlemi, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından durduruldu. Böylece Hedef Yatırım Bankası’nın Swissquote’un Akbank’taki muhabirlik hesabına gerçekleştirmek istediği 2 milyar liralık para transferinin önüne geçildi. İşleme konu tutarın henüz hesaba geçmediği bilgisi de BDDK tarafından bildirildi.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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