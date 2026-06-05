Savcı odasında çekilen bu görüntüler tepki topladı

Sosyal medyada adliyede çalıştığı belirtilen bir kişinin paylaştığı görüntüler gündem oldu. Savcılık odasında çekildiği kaydedilen videoda, bir katibin ifade işlemleri öncesindeki rahat tavırları tepkilere neden oldu.

“İFADE ALMADAN 5 DK. ÖNCE SAVCILIK KATİPLERİ”

Aykırı isimli sosyal medya hesabının aktardığı bilgilere göre, Söz konusu videoda, adliyede savcılık katibi olarak çalıştığı belirtilen bir kadının, çalışma odasında müzik eşliğinde eğlendiği anlar yer aldı.

“İfade almadan 5 dk. önce savcılık katipleri” notuyla yapılan paylaşımın açıklama kısmına ise “Beyefendi, birazdan çağıracağım ya” notunun düşüldüğü görüldü.

,

"BU NE ABİ ALLAH AŞKINA?"

Sosyal medyada kullanıcılar görüntülere tepki gösterdi. Bir kullanıcı, gönderiye "Abi bunları açığa alın milletle dalga geçiyorlar resmen", "Sonra bu vatanın evlatları Devlet dairelerinde saygısız oluyor. Bu ne abi Allah aşkına? Suistimal edilen kurumların başında adliye geliyor, personel üstüne tuz biber serpiyor maşallah." şeklinde

yorumlar eklerken, bir diğer kullanıcı da "30 bin lira maaş alması gerekirken 80 bin lira maaş verirsen şımarır işte böyle." diye belirtti.