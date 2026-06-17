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Sabıka kayıtları kabarık çıktı: Hırsızlar suçüstü yakalandı

Zeytinburnu'nda bir eve girerek 55 bin lira ile 2 bin 251 dolar çalan 3 kadın hırsız, kendilerini takip eden polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

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Zeytinburnu'nda 5 Haziran'da G.Y. ve A.Y.'ye ait eve giren hırsızlar, içeride buldukları 55 bin lira ile 2 bin 251 doları çalarak kaçtı.

Sabıka kayıtları kabarık çıktı: Hırsızlar suçüstü yakalandı - Resim : 1

Mağdurların ihbarı üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ve Teknik Takip Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin eşkallerini belirledi.

Sabıka kayıtları kabarık çıktı: Hırsızlar suçüstü yakalandı - Resim : 2

Kaçak hafriyat dökerken suçüstü yakalandılarKaçak hafriyat dökerken suçüstü yakalandılar

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Polis ekipleri, olay yerinden uzaklaşmadan tespit ettikleri 3 kadını sokakta düzenledikleri operasyonla suçüstü yakaladı.

Sabıka kayıtları kabarık çıktı: Hırsızlar suçüstü yakalandı - Resim : 4

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, kısa süre önce çaldıkları paranın tamamı ele geçirildi.

Sabıka kayıtları kabarık çıktı: Hırsızlar suçüstü yakalandı - Resim : 5

SABIKA KAYITLARI KABARIK ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliği'nde yapılan incelemede şüphelilerden S.A.'nın (28) 21, H.A.'nın (32) 44, E.G.'nin (21) ise 10 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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