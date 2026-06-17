Halk TV Gündem Sabıka kayıtları kabarık çıktı: Hırsızlar suçüstü yakalandı

Sabıka kayıtları kabarık çıktı: Hırsızlar suçüstü yakalandı Zeytinburnu'nda bir eve girerek 55 bin lira ile 2 bin 251 dolar çalan 3 kadın hırsız, kendilerini takip eden polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.