Rum ve Ermeniler için kutsal sayılan 200 yıllık Venk Suyu Ayazması yeniden açıldı

Amasya'da Hristiyan dünyası açısından kutsal kabul edilen yaklaşık 200 yıllık tarihi Venk Suyu Ayazması, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle yeniden hizmete açıldı. Açılışın ardından Rum ve Ermeni ziyaretçiler ayazmada ayin gerçekleştirdi.

Gökmedrese Mahallesi'nde bulunan tarihi ayazma için Amasya Belediyesi tarafından hazırlanan restorasyon ve çevre düzenleme projesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKAP) desteğiyle hayata geçirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla düzenlenen açılış törenine Amasya Valisi Önder Bakan, milletvekilleri, yerel yöneticiler, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık iki asırlık geçmişe sahip olduğu değerlendirilen Venk Suyu Ayazması, ana kayadan sızarak biriken doğal kaynak suyuyla biliniyor. Osmanlı döneminde 18. ve 19. yüzyıllar arasında inşa edildiği tahmin edilen yapı, Rum ve Ermeni toplumları için önemli bir inanç merkezi olarak kabul ediliyor. Ayazmanın suyu, yurt içi ve yurt dışından gelen din adamları tarafından vaftiz törenlerinde kullanılmak üzere alınırken, farklı ülkelerden ziyaretçiler tarafından da kutsal sayılıyor.

"ORTAK YAŞAM KÜLTÜRÜNÜN BİR ÖRNEĞİ"

Açılışta konuşan Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, şehrin farklı kültürlerin bir arada yaşadığı kadim bir kent olduğunu belirterek, "Amasya'da birlikte yaşama kültürünün en güzel örneklerinden birini daha yaşatıyoruz. Şehrimiz, her türlü etnik ve mezhepsel farklılığa rağmen ortak yaşam kültürünü korumayı başarmış bir kenttir" dedi.

Amasya Valisi Önder Bakan ise DOKAP ve belediye iş birliğiyle önemli bir projenin hayata geçirildiğini belirterek, tarihi ve kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek ayazmanın açılışını gerçekleştirdi. Restorasyonla yeniden turizme kazandırılan yapının, Amasya'nın kültür ve inanç turizmine katkı sağlaması bekleniyor. Açılış sonrasında kente gelen Rum ve Ermeni ziyaretçiler ayazmada dini ayin düzenledi.

(DHA)