Rojin Kabaiş dosyasında avukattan 'soruşturma' açıklaması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümündeki sır perdesinin aralanma süreci sürerken Kabaiş Ailesi'nin avukatı Abdurrahman Karabulut sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulundu.

Karabulut açıklamasında, "Basına yansıyan ve soruşturma kapsamında şüpheli görülen husus ve kişilerle ilgili taleplerimiz doğrultusunda Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli adli işlemler titizlikle yerine getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLEREK SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

"Bu kapsamda şüpheli kişilerden DNA örnekleri alınmış, ifadelerine başvurulmuş, adreslerinde aramalar gerçekleştirilmiş ve cep telefonlarına el konularak incelemeye alınmıştır" diyen Karabulut, "Soruşturma, maddi gerçeğin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve derinleştirilerek sürdürülmektedir" dedi.

"BEKLENTİMİZ SORUŞTURMANIN AYNI KARARLILIKLA DEVAM ETTİRİLMESİDİR"

Karabulut soruşturmanın devamındaki beklentilerine dair de konuşarak şunları söyledi:

"Gelinen aşamada beklentimiz; hiçbir ihtimalin göz ardı edilmemesi, elde edilen tüm biyolojik ve dijital delillerin dosyadaki mevcut bulgularla karşılaştırılması ve maddi gerçeğe ulaşılıncaya kadar soruşturmanın aynı kararlılıkla devam ettirilmesidir"