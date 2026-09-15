Bilal Erdoğan'ın 'Rojin Kabaiş' diyaloğunun bilinmeyenlerini amca Kabaiş anlattı

Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin dosyada yeni gelişmeler yaşanırken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Diyarbakır’daki Ulu Cami’de Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş ile yaşadığı diyalog gündem oldu. Medyaya yansıyan görüntülerde Nizamettin Kabaiş’in sürecin aydınlatılması için destek istemesi üzerine Bilal Erdoğan'ın “Ateş düştüğü yeri yakar. İnşallah yargı işini yapar, hiç merak etmeyin” dediği duyuldu. Yaşanan diyalog sonrası Rojin Kabaiş'in amcası Ahmet Kabaiş sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Öncelikle dünden bu yana sosyal medyada, basında ve farklı mecralarda Rojîn yeğenimizin, Rojîn kızımızın gündeme getirilmesine, konuşulmasına ve sesinin duyurulmasına katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" diyen amca Kabaiş dün yaşanılan diyaloğun detaylarını şöyle anlattı:

"Dün Diyarbakır’daydık. Sayın Bilal Erdoğan’ın Diyarbakır’da, Ulu Cami civarında olduğunu gördüm. Yanına giderek selam verdim ve kendimi Rojîn Kabaşî’nin amcası olarak tanıttım. Rojîn kızımızın adalet süreci hakkında kendisine kısa bir bilgilendirme yaptım. Kendisi beni dinledi. Kendisine teşekkür ediyorum.

Rojîn’in başına gelenlerin aydınlatılması gerektiğini ve adalet talebimizi kendisine anlattım. Kendisine, abim Nizamettin’in de burada olduğunu ve isterse kendisiyle görüştürmek istediğimi söyledim. O da memnuniyetle görüşebileceğini ifade etti. Daha sonra abim Nizamettin geldi. Ancak caminin önünde çok büyük bir yoğunluk vardı. Sayın Bilal Erdoğan’la görüşmek, sorunlarını ve taleplerini anlatmak isteyen çok sayıda insan vardı. Biz de kimsenin önüne geçmemek adına biraz geride bekledik.

"GÜLİSTAN'IN BAŞINA NE GELDİYSE BENİM KIZIMIN BAŞINA DA O GELDİ"

Öncesinde benimle konuştuğu için beni Rojîn’in babası zannetmiş. Ben de kendisine, 'Rojîn’in babası abim burada' diyerek abimi tanıştırdım. Kendisi de abimle görüştü ve onu dinledi. Nizamettin abim de kendisine açık bir şekilde şunu söyledi:

'Gülistan Doku’nun başına ne geldiyse, benim kızımın da başına aynı şey geldi'

"ROJİN İNTİHAR ETMEDİ, KATLEDİLDİ"

Biz de Rojîn’in başına ne geldiğinin tüm yönleriyle aydınlatılmasını istiyoruz. Rojîn’in başına gelenleri bilmek, gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz. Biz her yerde aynı şeyi söyledik, söylemeye de devam edeceğiz:

'Rojîn intihar etmedi. Rojîn katledildi'

Sayın Bilal Erdoğan’a da bunu açıkça ifade ettik. Herkese aynı şeyi söylemeye devam edeceğiz. Çünkü bizim kızımızın başına ne geldiğini bilmek ve gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz. Aynı görüşlerimizi daha önce Sayın Adalet Bakanı’na, Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı’na, siyasi partilerin genel başkanlarına, grup başkan vekillerine ve farklı siyasi görüşlere sahip tüm siyasi partilere de ilettik. Rojîn için adalet talebimizi her platformda dile getirmeye devam ediyoruz.

"ATEŞ GERÇEKTEN DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR"

Görüşme sırasında bize, 'Ateş düştüğü yeri yakar' dedi. Evet, gerçekten ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz bu acıyı yıllardır yüreğimizde taşıyoruz. Ancak bu süreçte yanımızda olan, Rojîn’in sesini duyuran çok güzel insanlar oldu. Sayın Bilal Erdoğan’a da şahsım ve ailem adına teşekkür ediyorum. Öncesinde beni dinledi, ardından abimi dinledi. Bizi dinledi, bilgilerimizi aldı ve konuyla ilgili danışmanlarına yönlendirdi. Bizi dinlemesini ve Rojîn’in adalet talebini dikkate almasını önemsiyoruz. Umarım bundan sonraki süreçte gerçekler ortaya çıkar ve adalet yerini bulur.

"ADALET TALEBİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Rojîn için adalet talebimizden vazgeçmeyeceğiz. Bu süreçte yanımızda olan sivil toplum kuruluşlarına, Adalet bakanı sayın Akın gürlek ve Aile ve sosyal politikalar bakanı ,sayın Mahinur Özdemir Göktaş siyasi partilere ve siyasi temsilcilere, genel başkanlara, grup başkan vekillerine, avukatlara, barolara, bütün hukukçulara, gazetecilere, basın emekçilerine ve Rojîn’in sesini duyuran, bizim sesimiz olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz"

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır’da yaşayan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te yurttan markete gitmek için dışarı çıktıktan sonra kayboldu ve cansız bedeni 18 gün sonra, yaşadığı yerden kilometrelerce uzakta bulundu.

Otopsi raporunda ölüm nedeni “suda boğulma” olarak yer alırken, intihar iddialarını reddeden Kabaiş ailesi, soruşturmada çeşitli ihmaller yaşandığını savunuyor.

Van ve Diyarbakır Barolarının yaptığı suç duyurusunun ardından, Rojin Kabaiş’in bedeninde iki ayrı erkeğe ait DNA’ya rastlandığı açıklanırken, bu bulgu dosyada cinsel saldırı ve cinayet şüphesini gündeme getirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 Mayıs’ta Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, annesi Aygül Kabaiş ve ailenin avukatlarıyla bakanlıkta bir araya geldi.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 415 kişiden DNA örneği alındı ancak sonuçlarda herhangi bir eşleşmeye rastlanmadı. Savcılığın oluşturduğu yeni liste doğrultusunda 50 kişiden daha DNA örneği alınmasına karar verildi. Cesette bulunan iki farklı erkek DNA’sının sodalı su koşullarında bedende ne kadar kalabileceği ve cesedin suda tam olarak ne kadar süre kaldığı üzerine ayrı bir inceleme başlatıldı.

Öte yandan avukatların, üniversite rektörü ve yeğeninden DNA örneği alınması ile cesedin Çarpanak Adası çevresinden sürüklenme ihtimalinin yeniden incelenmesi yönündeki talepleri savcılık tarafından reddedildi.

Dosyaya giren bilirkişi raporunda, Rojin Kabaiş’in telefonunun bulunduğu yer ile kaybolduğu süreçte belirlenen konumu arasında 323 metrelik mesafe olduğu yer aldı. Bölgeye ait görüntülerdeki kişi ve araçların netleştirilmesi için iyileştirme çalışmaları başlatıldı. Daraltılmış baz istasyonu incelemesinde son aşamaya gelindi ve telefonun şifresinin kırılması için çeşitli alternatif yöntemler denendi.

Dosyada aynı ad ve soyadı taşıyan dört kişi tespit edildi. Bu kişilerden üçünün olay yerinde olmadığı baz istasyonu kayıtlarıyla anlaşıldı. Şüpheli olarak değerlendirilen dördüncü kişi hakkındaki araştırma sonuçları ise beklenmeye devam etti.