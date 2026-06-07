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Park halindeki kamyonet hurdaya döndü: Alevler içinde yandı

İstanbul Ataşehir'de park halinde bulunan kamyonette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında kamyonet kullanılamaz hale geldi.

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İstanbul Ataşehir'de, park halinde bulunan kamyonette henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sırasında kamyonette hasar oluştu.

Saat 15.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi 57'nci Sokak'ta park halindeki kamyonette yangın çıktı. Kamyonetin ön kısmında başlayan alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

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KAMYONETTE HASAR MEYDANA GELDİ

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri aldı, öte yandan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu çıkan yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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