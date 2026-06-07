Alevler plastik eşya deposunu küle döndürdü

İstanbul Sultangazi'de, plastik çöp kovaları ve çeşitli plastik eşyaların muhafaza edildiği depoda yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangın sırasında depoda hasar oluştu.

Sabah saat 06.00 sıralarında meydana gelen yangın, Habipler Mahallesi 2723. Sokak'ta bulunan yaklaşık 1000 metrekarelik tek katlı depoda çıktı. Plastik çöp kovaları ile çeşitli plastik eşyaların bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek deponun büyük bir bölümünü sardı. Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Alevlerin büyümesi sonucu bölgeye çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler köpüklü suyla deponun farklı noktalarından yangına müdahale etti. Yoğun dumanın sardığı depoda ekipler zaman zaman zor anlar yaşarken, alevler deponun yan tarafındaki diğer depolara sıçramadan kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmadı, depoda ise hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin için inceleme başlatıldı.(DHA)