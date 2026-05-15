Sıcak asfalt lastikleri eritiyor mu? Uzmanlar açıkladı

Uzmanlar, lastik seçiminde ilk kriterin araç üreticisinin belirlediği ebat ve teknik özellikler olması gerektiğini açıkladı. Kılavuz dışında yapılan tercihler, sürüş güvenliğini ve yol tutuşunu olumsuz etkileyebiliyor.

OTOMOBİL LASTİĞİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Lastik genişliği, yanak oranı ve jant çapının araca tam uyumlu olması gerektiği belirtiliyor. Uygunsuz ölçülerin yakıt tüketimini artırabileceği ve fren mesafesini uzatabileceği ifade ediliyor.

Mevsim şartlarına göre doğru lastik seçimi

Uzmanlar, yaz, kış ve dört mevsim lastiklerin kullanım alanlarının farklı olduğuna dikkat çekiyor. Bölgesel iklim koşullarına uygun lastik tercihinin hayati önem taşıdığı kaydediliyor.

Üretim tarihi ve diş derinliği kritik öneme sahip

Lastik satın alırken üretim tarihi (DOT kodu) mutlaka kontrol ediliyor. Uzun süre rafta beklemiş lastiklerin performans kaybı yaşayabileceği, diş derinliğinin ise yol güvenliğini doğrudan etkilediği belirtiliyor.

Yakıt tüketimi ve konfor denge unsuru

Lastiklerin yuvarlanma direncinin yakıt tüketimi üzerinde doğrudan etkili olduğu ifade ediliyor. Düşük dirençli lastiklerin hem tasarruf hem de sürüş konforu sağladığı aktarılıyor.

Islak zemin performansı hayati rol oynuyor

Özellikle yağışlı havalarda ıslak zemin fren performansının kritik olduğu vurgulanıyor. Lastik etiketlerinde yer alan ıslak yol tutuş sınıflandırmasının dikkate alınması gerektiği bildiriliyor.

YAZ AYLARINDA ARAÇ LASTİK BAKIMI NASIL YAPILMALI?

Yaz aylarında artan hava sıcaklıklarının lastik basıncını doğrudan etkilediği belirtiliyor. Uzmanlar, lastiklerin her iki haftada bir kontrol edilmesini ve üretici değerlerine uygun şekilde şişirilmesini öneriyor. Aşırı şişirme ya da düşük basıncın yol tutuşunu olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor.

Sıcak asfalt aşınmayı hızlandırıyor

Uzmanlar, yüksek sıcaklıkların asfalt yüzeyini yumuşattığını bunun da lastik aşınmasını hızlandırdığını belirtirken özellikle uzun yolculuklarda lastiklerin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Diş derinliği güvenlik için kritik önem taşıyor

Uzmanlar, yaz aylarında uzun yol trafiğinin artmasıyla birlikte diş derinliğinin hayati önem kazandığını belirtiyor. Yasal sınırın altına düşen lastiklerin mutlaka değiştirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Güneş ışığı lastik ömrünü etkiliyor

Araçların uzun süre doğrudan güneş altında bırakılmasının lastik kauçuğunu yıprattığı belirtiliyor. Mümkün olduğunca gölgede park edilmesi veya araç örtüsü kullanılması tavsiye ediliyor.

Aşırı yüklenmeden kaçınılmalı

Yaz tatili döneminde araçlara fazla yük bindirilmesinin lastiklerde ısınmaya ve deformasyona yol açabileceği belirtiliyor. Araç kapasitesinin üzerinde yük taşınmaması gerektiği uyarısı yapılıyor.

Yüksek hızda ısınma riski artıyor

Sıcak havalarda yüksek hızda sürüşün lastiklerde aşırı ısınmaya neden olabileceği ifade ediliyor. Bu durumun patlama riskini artırdığı ve dikkatli sürüş gerektiği vurgulanıyor.