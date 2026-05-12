Eski elektrikli araç bataryalarının ilginç bir yeni kullanım alanı var

Şirket, "sonsuz bir elektrik talebinden" bahsediyor ve yapay zekâdaki patlama ortamında Nissan ve Mercedes-Benz bataryalarının enerji depolama amacıyla yeniden kullanılmasına yatırım yapıyor.

Moment Energy, B Serisi finansman turunda 40 milyon dolar daha topladığını duyurdu. Şirketin toplam yatırım miktarı 100 milyon doları aştı.

Bu girişim, elektrikli araçlar için bataryaları geri dönüştürüyor; hizmet dışı bırakılmış veya kullanılmış elektrikli araçlardan bataryaları alıyor, orijinal batarya yönetim sistemlerini kaldırıyor ve yerine kendi yazılımını yüklüyor.

MOMENT ENERGY GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ İÇİN MİLYONLARCA DOLAR YATIRIM TOPLADI

Daha sonra bu batarya modülleri, endüstri, veri merkezleri ve elektrik şebekeleri için büyük ölçekli sabit enerji depolama sistemlerinde birleştirilir.

Şirketin CEO'su Edward Chang, elektrik talebinin neredeyse "sonsuz" hale geldiğine inanıyor. Yapay zeka altyapısının, elektrikli araçların, iklimle ilgili olarak elektrik şebekesi üzerindeki baskıların ve veri merkezlerinin hızlı genişlemesinin aynı anda büyümesinin baskı yarattığını söylüyor.

Moment Energy, geri dönüştürülmüş elektrikli araç bataryalarının yeni endüstriyel enerji depolama sistemlerine göre daha ucuz bir alternatif olacağına inanıyor.

Şirket, sistemlerinin modüler mimarisine vurgu yapıyor; bu mimari, farklı kimyasal bileşimlere sahip pillerin kullanılmasına ve tüm sistemi kapatmaya gerek kalmadan tek tek modüllerin değiştirilmesine olanak tanıyor.

Bu girişimin en önemli avantajlarından biri, enerji ve elektronik sektörlerinde yaygın olarak kullanılan Amerikan kuruluşu Underwriters Laboratories'in bir standardı olan UL güvenlik sertifikasına sahip olmasıdır.

Energy Moment, kullanılmış elektrikli araç bataryalarına dayalı enerji depolama sistemleri için tam UL sertifikası alan ilk şirket olduğunu iddia ediyor.

Chiang, "Birçok rakip firmanın sistemlerini yalnızca UL standartlarına göre test ettiğini ancak kesin olarak tanımlanmış bileşenlerin ve mühendislik çözümlerinin kullanılmasını gerektirdiği için resmi sertifika alamadığını" belirtti.

Ona göre, "bazı şirketler otomobil üreticilerinin orijinal batarya yönetim sistemlerini koruyup, bataryanın hala araçta takılıymış gibi çalışmasını sağlayacak şekilde 'hile' yapıyorlar. Bu durum güvenlik ve sigorta sorunlarına yol açabilir."

Enerji depolama sektörü için sigorta giderek daha önemli bir konu haline geliyor: Lityum pil yangınları, şebeke tesisleri ve veri merkezleri için ciddi bir risk olmaya devam ediyor.

Yaklaşık 72 çalışanıyla nispeten küçük bir şirket olmasına rağmen, Moment Energy şimdiden Mercedes-Benz ve Nissan ile batarya tedarik anlaşmaları imzaladı, ABD Enerji Bakanlığı'ndan 20 milyon dolarlık kredi aldı ve Teksas'ın Austin şehrinde bir gigafabrika inşa ediyor.

Energy Moment'in müşterileri arasında enerji sağlayıcıları, sanayi şirketleri ve veri merkezleri bulunmaktadır.

Yapay zekâ altyapısının hızla büyümesiyle birlikte enerji depolama pazarı özellikle önem kazanıyor. Modern veri merkezleri sürekli artan kapasite ve yedek güç sistemlerine ihtiyaç duyarken, yeni enerji santralleri ve şebekelerin inşası talebi karşılamakta yetersiz kalıyor.

Bu bağlamda, özellikle birkaç yıl içinde toplu olarak kullanım dışı bırakılmaya başlanacak olan elektrikli araçların sayısının artması göz önüne alındığında, piyasa mevcut bataryaları yeniden kullanmanın yollarını aktif olarak arıyor.

Eski elektrikli araç bataryaları artık atık olarak değil, yeni bilgi işlem altyapısı için stratejik bir enerji kaynağı olarak görülmeye başlandı.