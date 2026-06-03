Anne ve kızı otobüs yolculuğunda hayatını kaybetti: Birlikte toprağa verildiler

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, otobüsün bariyerlere çarpması sonucu yolcu otobüsü yandı. Yanan otobüste 64 yaşındaki Güli Tayboya ile 37 yaşındaki kızı Fatma Kartal hayatını kaybetti. Anne ile kızı İzmir’de toprağa verildi.

31 Mayıs saat 01.30 sularında meydana gelen kaza, Aydın-Denizli Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. 50 yaşındaki Mustafa Fevzi Merdün'ün sürücülüğünde İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık yarım saat içinde yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonucu otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdün ve yolcular Civan Şen, 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen, Hayriye Arıkan, Merve Erik, Zehra Eyiol, Kırgızistan uyruklu Güli Tayboya ve Fatma Kartal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

33 KİŞİ YARALANDI

Kaza sırasında yaralanan 33 kişi, ilk yapılan müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların arasından 17’si taburcu edildi, 16 kişinin tedavisinin sürdüğü ve 2’sinin de durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Otopsi işlemlerinin yapılmasının ardından cenazeler memleketlerine gönderildi. Hayatını kaybeden Güli Tayboya ve kızı Fatma Kartal’ın cenazeleri ise İzmir’e getirildi.

ANNE KIZ ZİYARETE GİDİYORDU

Hayatını kaybeden Güli Tayboya ve kızı Fatma Kartal'ın birlikte 2004 yılında hayatını kaybeden diğer kızı için Alanya’ya mezarlık ziyaretine gittikleri öğrenildi.

Anne kız için bugün İzmir’de cenaze töreni yapıldı. Şeyh Muhammed Mescidi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazına, anne ile kızının yakınları da katıldı. Öte yandan Fatma Kartal’ın 2, Güli Tayboya’nın ise 8 çocuk annesi olduğu ve eşini geçen yıl kaybettiği bildirildi. Cenaze namazının kılınmasının ardından ise anne ve kızın cenazeleri Yeni Buca Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)