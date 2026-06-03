TIR makasladı: Kara yolu trafiğe kapandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir TIR'ın makaslaması sonucu Bursa-Yalova kara yolu bir süre trafiğe kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu kaza anı ise bir başka aracın yol kamerası tarafından kaydedildi.

TIR’ın bölgeden kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.

KONTROLDEN ÇIKAN TIR YOLU KAPATTI: ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza, saat 21.30 sıralarında Gemlik ilçesi sınırlarındaki Bursa-Yalova kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yalova istikametinden Bursa yönüne doğru seyir halinde olan sürücüsünün kontrolünden çıkan 06 EUZ 85 plakalı TIR, aniden makasladı.

TIR'ın dorsesinin yolu tamamen kapatması nedeniyle bölgede trafik akışı uzun süre durma noktasına geldi ve yolda yoğun araç kuyrukları oluştu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ, TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

İhbar üzerine kaza yerine güvenlik ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemleri alarak yolu kontrollü bir şekilde yeniden trafiğe açmak için bir çalışma başlattı.

Sürücülerin zor anlar yaşadığı o makaslama anları ise başka bir aracın yol kamerasına yansıdı. Yol kapatan TIR’ın bölgeden kaldırılmasının ardından kilitlenen trafik akışı yeniden normale döndü. (DHA)