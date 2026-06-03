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Deniz'de korkutan anlar: Kadın cesedi bulundu!

İstanbul Avcılar'da denizde kadın cesedi tespit edildi. Ceset, ölüm nedeninin henüz bilinmemesi üzerine kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Deniz'de korkutan anlar: Kadın cesedi bulundu!
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İstanbul'un Avcılar ilçesinde, denizde kadın cesedi bulundu. Cesedin ölüm nedeni henüz bilinmiyorken, ölüm nedeninin belirlenmesi üzerine Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olay, Avcılar'ın Denizköşkler Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan kişilerin denizde yüzüstü ve hareketsiz bir halde duran kişiyi fark etmesiyle gerçekleşti.

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CESEDİN ÇANTASI KAYALIKLARIN ÜZERİNDE BULUNDU

Ardından sahil özel güvenlik görevlilerinin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, deniz polisi, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. sahildeki kayalıkların üzerinde cinsiyeti kadın olan cesedin çantası bulundu.

Daha sonra ceset, ekipler tarafından denizden çıkarıldı. Kadın cesedinin kimliği henüz belirlenemedi, öte yandan olay yeri inceleme çalışmalarından sonra ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Deniz Kadın Ceset
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