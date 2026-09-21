MYK alternatifleri seçti: YENİ Parti'nin isim tartışmasında Özgür Özel'in masasındaki isimler belli oldu

YENİ Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), saat 12.00’de toplandı. Toplantının gündem maddelerinden birinin parti adına ilişkin yaşanan tartışmalar olduğu belirtildi. Parti yönetiminin, Yargıtay’ın isim değişikliğine yönelik bildiriminin ardından süreci değerlendirdiği aktarıldı.

YARGITAY’DAN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ın, YENİ Parti ile isim benzerliği bulunduğu gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmasının ardından Yargıtay tarafından YENİ Parti’ye isim değişikliği yönünde bildirim gönderildi. YENİ Parti yönetimi ise Anayasa Mahkemesi’nden kendi lehlerine bir karar çıkmasını bekliyor.

ÜÇ ALTERNATİF İSİM

Yaşanan gelişmelerin ardından parti yönetiminde olası bir isim değişikliği için üç alternatifin öne çıktığı belirtildi. Bunların Yeni Değişim Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Türkiye’nin Yeni Partisi olduğu aktarıldı. (Sözcü)

NE OLMUŞTU?

Yenilik Partisi, YENİ Parti’yle isim benzerliği nedeniyle Yargıtay’a başvuru yapmıştı. Ardından Yargıtay’dan YENİ Parti’ye gönderilen tebligatta “Adınızı değiştirin” denildi.

YENİ Parti kurmayları ise partinin adının değişmeyeceğini ifade etmişti. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, “Partinin ismini halk verdi” demişti.

Öte yandan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz bugün paylaştığı videoda konuyu konuşmak üzere partisinin kurullarını olağanüstü toplantıya çağırmıştı.