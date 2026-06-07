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Meteorolojiden gök gürültülü sağanak alarmı: İlleri açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısında bulundu.

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Meteorolojiden gök gürültülü sağanak alarmı: İlleri açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerine kadar Edirne ve Kırklareli çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden gök gürültülü sağanak alarmı: İlleri açıkladı - Resim : 1

Sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteorolojiden gök gürültülü sağanak alarmı: İlleri açıkladı - Resim : 2

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KIRKLARELİ'NDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

Kentte etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar bina girişlerine sığınarak havanın düzelmesini bekledi.

Hava sıcaklığının 19 dereceye gerilediği kentte yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sağanak Yağış Kırklareli Meteoroloji
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