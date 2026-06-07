İstanbul'da sıcak havalara poyraz freni! AKOM ne kadar süreceğini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da önümüzdeki hafta boyunca güneşli ve sıcak bir hava dalgası etkili olacak. İstanbulluları sıcak günlerin yanı sıra zaman zaman sert esecek poyraz rüzgarı bekliyor. Poyraz sıcak havanın etkisini bir nebze kıracak.

İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA NASIL?

Haftanın son gününde İstanbul'da günün en yüksek sıcaklığı öğle saatlerinde 30°C olarak ölçülürken, gece saatlerinde termometrelerin 22°C seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Gün içinde nem oranı %30 ile %70 arasında değişiklik gösterirken, deniz suyu sıcaklığı ise 20°C olarak kaydedildi. Bugün İstanbul'da yağış beklenmiyor.

AKOM NE KADAR SÜRECEĞİNİ AÇIKLADI

AKOM, önümüzdeki hafta boyunca rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli, saatte 15 - 45 km/sa (haftalık genelde 15-40 km/sa) hızla esmesi tahmin ediliyor. Poyraz, sıcak havanın etkisini bir nebze kıracak.

YENİ HAFTADA YAĞIŞ YOK, GÜNEŞ VAR

Önümüzdeki hafta boyunca İstanbul'da yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar ise genel olarak 27°C ile 30°C aralığında seyredecek.

Haftalık hava tahmin tablosu ise şu şekilde:

08.06.2026 Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu (En düşük: 19°C / En yüksek: 29°C)

09.06.2026 Salı: Parçalı bulutlu (En düşük: 19°C / En yüksek: 27°C)

10.06.2026 Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu (En düşük: 18°C / En yüksek: 29°C)

11.06.2026 Perşembe: Parçalı ve az bulutlu (En düşük: 18°C / En yüksek: 30°C)

12.06.2026 Cuma: Açık ve güneşli (En düşük: 18°C / En yüksek: 29°C)

13.06.2026 Cumartesi: Açık ve güneşli (En düşük: 19°C / En yüksek: 29°C)