MasterChef Serhat Doğramacı 'tasfiye edilen fonun patronuyla ortak' haberlerine çok kızdı: İftira!

Fon skandalı soruşturmasında bazı fonlarının tasfiyesine karar verilen, yöneticileri gözaltına alınan ve mal varlıklarına el konulan Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın yeni yatırımındaki ortağı olduğu iddia edilen MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı’dan açıklama geldi. Doğramacı çıkan haaberlere tepki gösterdi.

"HAKKIMDAKİ HABERLER İFTİRA"

Doğramacı, hakkında yayımlanan haberleri "iftira" olarak nitelendirdi. White Burger markasının son iki yıldır franchise modeliyle büyüdüğünü belirten Doğramacı, finans ve yatırım alanlarıyla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi.

Şef Serhat Doğramacı, açıklamasında, "White Burger son iki yıldır franchise modeliyle büyüyen bir marka. Ben hayatımda borsa, fon, mon, para, uygulama bilmem, anlamam. Yatırım nedir bilmem. Tek yatırımım işime ve kendime yaptığım yatırımlardır" ifadelerini kullandı.

"HESABINI ÇATIR ÇATIR SORACAĞIM"

Öte yandan Serhat Doğramacı, "O iftiraların hesabını da teker teker çatır çatır soracağım sizden, diyorum. Onlar anladılar. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

SERHAT DOĞRAMACI NE DEDİ?

Serhat Doğramacı'nın açıklaması şu şekilde:

"İftira haberlere cevap vermek istiyorum. White Burger’in ortaklık yapısı kurulduğundan beri hiç değişmedi. Benim iki tane ortağım var. İsimlerini bütün sektördeki herkes biliyor, tanıyor, seviyor. Kendi şahsına münhasır, ticaretinde insanlar. Beraber bir ticarete başladık ve White Burger’i kurduğumuzdan beri hiçbirimiz başka kimseyle gıda sektörü içerisinde bir ticaret yapmadık.

White Burger son iki yıldır franchise modeliyle büyüyen bir marka. İnsanlar beni seviyor, markamı seviyor, teveccüh gösteriyor, açılışlarımıza geliyor. Dükkânlarımız ciro yapıyor, kârlı hâle geliyor. Franchise için uygun hâle geliyor. Franchise ortakları da başvuruyorlar. Aracı franchise kurumumuz var, onunla görüşüyorlar. Doğru şartlar sağlanırsa, franchise firmamız tarafından onaylanırsa, yatırımcı tarafından da bizim taleplerimiz onaylanırsa ne oluyor? Artık başvuru sürecinden imza sürecine doğru geçiş yapılmış oluyor.

"ORTADA ATILMIŞ HERHANGİ BİR İMZA, ORTAKLIK YA DA PARA ALMA YOK"

Bahsedeceğim konu da bundan ibaret. Yani ortada atılmış herhangi bir imza, herhangi bir ortaklık, herhangi bir para alma vesaire, bu atılan iftiraların hiçbirisi gerçek değil.

Ben öyle bir insan değilim. Ben öyle bir insan olmadığım için bana ne kadar iftira atarsanız atın, yıllar yılı ne bulursanız bulun... Yani bu da ilginç bir buluş oldu. Ben de çok şaşırdım, şok oldum. Ama artık çok da şaşırmamam gerekiyor. Yani bu ‘meyve veren ağaç taşlanır’ muhabbetinden ben nefret ederim. Ama memlekette gerçekten başka bir açıklaması yok maalesef.

"HAYATIMDA BORSA, FON, MON BİLMEM"

Biz işimizde gücümüzdeyiz arkadaşlar. Büyümemizin tek sebebi... İyi bir markam var, kârlı bir markam var, iyi, sevdiğim, güvendiğim ortaklarım var. Ticaretimizden, işimizden başka hiçbir şeye bulaşmıyoruz. Ben hayatımda borsa, fon, mon, para, uygulama bilmem, anlamam. Yatırım nedir bilmem. Tek yatırımım işime ve kendime yaptığım yatırımlardır. Bence beni başarılı yapan yegâne şey de budur. İnsanların da belki kabullenemediği yegâne şey bu olduğu için altından bu kadar filmvari şeyler arıyorlar.

Eğer ben markama bir yatırım almış olsam, bir fon şirketi tarafından satın alınmış olsa vesaire, ticaret belki de olabilir, belki de ileride olacaktır. Emin olun, bunu ilk benden siz duyarsınız.

"İFTİRALARIN HESABINI SORACAĞIM"

O iftiraların hesabını da teker teker çatır çatır soracağım sizden, diyorum. Onlar anladılar. Görüşmek üzere”

NE OLMUŞTU

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, 15 Eylül’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada White Burger Gıda Sanayi A.Ş. ile ortak şirket kurulacağını bildirmişti.

"Bulls Gıda Ticaret A.Ş." adıyla kurulması planlanan şirketin sermayesi 25 milyon TL olarak belirlenirken, Bulls Girişim yüzde 50 pay karşılığında 12,5 milyon TL sermaye taahhüdünde bulundu. Bu gelişmenin ardından Bulls’un yeni yatırımındaki ortağının, MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu Şef Serhat Doğramacı’nın kurduğu White Burger olduğu iddia edilmişti.