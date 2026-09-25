MasterChef Serhat Doğramacı 'Fon mon bilmem, iftira' demişti: Kemal Akkaya ile ortaklık ifade sonrası bozulmuş

Fon skandalı soruşturmasında bazı fonlarının tasfiye edilen yöneticileri gözaltına alınan ve mal varlıklarına el konulan Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı ile kurduğu ortaklığa dair yeni bir gelişme yaşandı. 15 Eylül'de alınan ortaklık kararının Bulls Girişim'in 23 Eylül'de yaptığı KAP açıklamasıyla resmen sona erdiği anlaşıldı. Şirket, kuruluş işlemlerinin devam ettirilmeyeceğini bildirdi.

15 Eylül'de yapılan ilk açıkalmaya göre şirket 25 milyon TL sermayeyle kurulacak, Bulls Girişim şirketin yüzde 50'sine ortak olacaktı. Şirket bu kapsamda 12,5 milyon TL sermaye taahhüdünde bulunmuştu. Ancak 17 Eylül'de Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından yedi portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edilmesi ve Bulls Girişim Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ifade vermesi sonrası planlar suya düştü.

23 Eylül'de yeni bir açıklama daaha yapılarak söz konusu kurulacak yeni şirketin tek bir White Burger franchise şubesi açmak amacıyla kurulacağı ifade edildi.

SERHAT DOĞRAMACI 'İFTİRA' DEMİŞTİ

MasterChef Şampiyonu Serhat Doğramacı, Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın kuracağı şirket ile ortak olma planlarına dair iddiaları sert dille yalanlamış ve "İftira, fon mon bilmem" demişti. Doğramacı ayrıca hesap soracağını da söylemişti.

NE OLMUŞTU

Sermaye Piyasaları Kurulu, 17 Eylül'de yedi portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar vermişti.

Bunun ardından Bulls Girişim Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ifade vermiş; kamuoyunda "Ponzi" veya "saadet zinciri" olarak anılan fon yapılanmalarında yer almadıklarını söylemişti.