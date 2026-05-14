Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde bir araçta 6 bin 328 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var
Son Güncelleme:

Elde edilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Çiçekdağı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bir haftada 1187 kişi tutuklandıBir haftada 1187 kişi tutuklandı

BİNLERCE SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda ilçe merkezi girişinde durdurulan ve içinde 4 kişi bulunan otomobilde yapılan aramada, 6 bin 328 sentetik hap ele geçirildi.

Yanlış eve polis baskını! Alçılı kola ters kelepçe iddiasıYanlış eve polis baskını! Alçılı kola ters kelepçe iddiası

Gözaltına alınan M.K, H.Y, O.Ö. ve M.E.G, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Uyuşturucu Operasyon
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro