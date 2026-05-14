Bir haftada 1187 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 77 ilde gerçekleştirilen narkotik operasyonlarının sonuçlarını paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “77 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında 2 ton 103 kg uyuşturucu madde ile 2 milyon 685 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi” ifadesine yer verildi.

77 İLDE GENİŞ KAPSAMLI OPERASYON

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar; İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep, Antalya, Ankara, Samsun, Konya, Mersin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Bursa, Manisa, Yalova, Muğla, Denizli, Diyarbakır, Balıkesir, Malatya, Aydın, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Uşak, Osmaniye, Eskişehir, Sakarya, Van, Çanakkale, Mardin, Edirne, Zonguldak, Aksaray, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kütahya, Sivas, Trabzon, Afyonkarahisar, Düzce, Adıyaman, Bingöl, Kars, Kırşehir, Kilis, Amasya, Batman, Isparta, Niğde, Tokat, Şırnak, Yozgat, Bitlis, Erzincan, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Rize, Bolu, Çorum, Gümüşhane, Kırklareli, Karaman, Ordu, Burdur, Giresun, Bartın, Çankırı, Iğdır, Siirt, Sinop, Artvin, Hakkâri, Ağrı, Muş ve Nevşehir’de gerçekleştirildi.

Operasyonlara 3 bin 420 ekip, 6 bin 376 personel, 28 hava aracı ve 58 narkotik dedektör köpeği katılım sağladı.

ELE GEÇİRİLEN MADDE VE HAP MİKTARI

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 2 ton 103 kg uyuşturucu madde ile 2 milyon 685 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyet güçleri tarafından el konulan bu maddelerle ilgili adli süreçler başlatıldı.

2 BİN 284 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlar kapsamında toplam 2 bin 284 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin adli durumuna ilişkin şu veriler paylaşıldı:

Tutuklananlar: 1.187 kişi

Adli kontrol uygulananlar: 337 kişi

İşlemleri devam edenler: Geriye kalan şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kahraman Polislerimizi, Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.