Çağlayan'a yasaklı madde ile girmeye çalıştı: X-Ray'de yakalandı

İstanbul Adalet Sarayı’nın ana girişindeki güvenlik noktasında, X-Ray cihazının yoğun uyarı vermesi üzerine hareketli dakikalar yaşandı. Güvenlik görevlilerince durdurulan S.K. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada, alüminyum folyoya sarılmış 1,1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

"BOŞANMA DAVASI İÇİN GELMİŞTİM" DEDİ

Adliyede görevli polislerce gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için adliyenin içindeki polis merkezine götürüldü. S.K., polise verdiği ilk ifadede adliyeye boşanma davası açmak için geldiğini belirtti.

S.K. buradaki ifadesinde, boşanma davası açmak için adliyeye geldiğini, X-Ray'den geçtiği sırada üzerinde bulunan folyonun uyarı verdiğini ifade etti.

"İSMİNİ BİLMEDİĞİM BİR KİŞİDEN ALDIM" DEDİ

Özel güvenlik görevlilerinin üzerinde ne olduğunu sorması üzerine içici olarak kullandığı uyuşturucu maddeyi teslim ettiğini aktaran S.K, maddeyi Küçükçekmece İkitelli Mahallesi'nde ismini bilmediği bir kişiden aldığını iddia etti.

SABIKALI OLDUĞUNU ANLATTI

S.K.’nin daha önce de uyuşturucu kullanmaktan sabıkalı olduğunu söyledi. İfadesinde AMATEM’de tedavi olmak için sıra beklediğini iddia eden şüpheli, olaydan pişmanlık duyduğunu ve tedavi olacağını söyledi.

Şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (AA)