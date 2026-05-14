Yanlış eve polis baskını! Alçılı kola ters kelepçe iddiası

Olay, dün sabah saatlerinde Bingöl Merkez Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Uydukent bölgesinde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, uyuşturucu ihbarı üzerine harekete geçen polis, hedef adresi karıştırarak bir üst kat yerine alt kattaki daireye baskın yaptı.

EVİN KAPISI KOÇBAŞIYLA KIRILDI

Özel harekat polislerinin de yer aldığı operasyonda, ailenin kapısı koçbaşı ile kırılarak içeri girildi. Evde bulunan aile fertleri şaşkınlık yaşarken, polislerin ters kelepçe ve sert müdahalesiyle karşılaştı.

Amida Haber'de yer alan habere göre, olayla ilgili bilgi veren Bingöl Barosu Başkanı Yusuf Ketenalp, "çocuğun kolunu polis kırdı” iddialarının aksine, 15 yaşındaki A.B.’nin kolunun zaten alçıda olduğunu söyledi.

Ketenalp, şunları söyledi:

"Ailenin bize aktardığına göre; çocuğun kolu o sırada alçılı olmasına rağmen kendisine ters kelepçe takılmış. Diğer aile üyelerine yönelik darp, hakaret ve kötü muamele söz konusu"

EMNİYET YETKİLİLERİ AİLEDEN ÖZÜR DİLEDİ

Hatanın ortaya çıkmasının ardından emniyet yetkililerinin aileden özür dilediği ve kırılan kapının yerine yenisinin takıldığı belirtildi. Maddi zarar giderilmiş olsa da, yaşanan manevi yıkım ve hukuki ihlaller gerekçesiyle ailenin suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

"SORUŞTURMAYI JANDARMA YÜRÜTECEK"

Baro Başkanı Yusuf Ketenalp, süreci yakından izlediklerini ifade ederek dosyanın hukuki yönüne dikkat çekti.

Ketenalp, "Şu aşamada bir açığa alınma yok ancak soruşturmayı jandarma yürütecek. Ortada konut dokunulmazlığını ihlal, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kötü muamele suçu var. Baro olarak bu süreci takip edeceğiz.” dedi.