İstanbul'u kavuracak sıcaklar için tarih verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için güncel hava tahmin raporunu yayınladı. Cuma günü İstanbul, haftanın en sıcak gününü yaşayacak. Cuma günü hava az bulutlu olacak ve sıcaklık 31 dereceye kadar ulaşacak. Hafta sonu ise sıcaklıkların 30 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

HAFTA BOYUNCA GÜNEŞ HAKİM, SICAKLIKLAR YÜKSELİŞTE

AKOM'un paylaştığı bilgilere göre, güneyden sıcak hava taşıyan rüzgarlar (Lodos) ve güneşin ısıtıcı etkisiyle birlikte, termometrelerin genel olarak 28 derece ile 31 derece aralığında seyretmesi bekleniyor. Kuzey ilçelerde görülebilecek kısa süreli ve yerel sağanak geçişleri dışında, şehir genelinde ciddi bir yağış tahmini bulunmuyor.

GÜN GÜN HAVA TAHMİN RAPORU

Haftalık rapora göre gün gün beklenen en düşük (min) ve en yüksek (max) sıcaklık değerleri ile hava durumu şu şekilde:

3 Haziran Çarşamba: Az bulutlu ve açık, min 20°C / max 29°C (Yağış beklenmiyor)

4 Haziran Perşembe: Az bulutlu ve açık, max 30°C (Yağış beklenmiyor)

5 Haziran Cuma: Az bulutlu ve açık, max 31°C (Yağış beklenmiyor)

6 Haziran Cumartesi: Az bulutlu ve açık, min 19°C / max 30°C (Yağış beklenmiyor)

7 Haziran Pazar: Az bulutlu ve açık, min 18°C / max 30°C (Yağış beklenmiyor)

8 Haziran Pazartesi: Az bulutlu ve açık, min 17°C / max 29°C (Yağış beklenmiyor)