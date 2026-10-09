İstanbul'dan Hakkari'ye dev takip: 5 milyar TL'ye el konuldu

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yaklaşık bir yıldır çalışma yürütüldü. Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığından temin edilen mali veriler ve gerçekleştirilen finansal analizler ile narkotik birimlerince elde edilen bilgi ve deliller birlikte değerlendirildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Suç gelirlerinin çeşitli ticari faaliyetler, şirketler, taşınmazlar ve araçlar üzerinden aklanmasına yönelik faaliyetlerin tespit edilmesi üzerine Yüksekova merkezli olmak üzere İstanbul, Bursa, İzmir ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

17 KİŞİYE ADLİ İŞLEM

Operasyonda 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

5 MİLYARLIK MALA EL KONULDU

Yaklaşık 5 milyar lira değerindeki 86 arsa, 34 tarla, 18 mesken, 7 dükkan ve 3 bina olmak üzere toplam 148 taşınmaz ile 17 araca el konuldu. (AA)