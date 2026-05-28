İki kurum birden duyurdu! Gök yarılacak, bardaktan boşanırcasına yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların 2 bin 500 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli, karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı, zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde de kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ "DİKKAT" DİYEREK UYARDI

Bugün öğleden sonra ise Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BAKANLIKTAN DA UYARI GELDİ

İçişleri Bakanlığı, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevreleri, İç Ege ve Göller Bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yer yer yerel kuvvetli olması beklendiğini, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 28 Mayıs 2026 Perşembe günü; Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde, İç Ege ve Göller Bölgesi'nde, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yer yer yerel kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi. (DHA-AA)