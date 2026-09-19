Hasan Atilla Uğur'un ifadesi ortaya çıktı

Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yıllar sonra başlayan soruşturmada ev hapsi kararı verilen emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur'un savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Uğur'un ifadesinde şu detaylar yer aldı:

DİL ALTI HAPI SORUSU

Hasan Atilla Uğur, Kaşif Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı sırada kendisine seslendiğini, yanına gittiğinde ise göğsünde sıkışma olduğunu söylediğini anlattı.

Uğur, bunun üzerine Kozinoğlu'na dil altı hapı verdiğini belirterek, ilacı nereden temin ettiğini hatırlamadığını söyledi. Uğur'un ifadesi şöyle:

"(…) Ben de istediği dil altı hapını verdim ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum. Tansiyon cihazını da nereden aldığımızı hatırlamıyorum."

Savcılık, Uğur'a daha önce verdiği iki ifadeyi de hatırlattı. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Uğur'un önceki beyanlarında belirttiği tansiyon değerleri arasında farklılık bulunuyordu.

Daha önceki ifadelerinde "Hiçbir görevli görevini savsaklamadan hakkıyla yapmıştır." dediği belirtilen Hasan Atilla Uğur, son ifadesinde ise bu sözlerin kendisine ait olmadığını savundu. Uğur, "O ifadeler bana ait değildir." dedi.

KAMERA KAYDINDAKİ DÖRT DAKİKA

Sorgu sırasında, Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün koğuşta bulunan güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler de Uğur'a soruldu.

Savcılık, görüntülerde Uğur'un saat 18.40'ta Kozinoğlu'nun odasına girdiğinin, yaklaşık dört dakika içeride kaldıktan sonra ise elleri arkada şekilde odadan çıktığının görüldüğünü belirtti. Savcılık ayrıca Uğur'un sağ elinde bir cisim bulunduğunu ifade etti.

Tutanakta yer alan bilgilere göre, Uğur'un odadan çıkmasından yaklaşık 6 saniye sonra Kozinoğlu koğuşa girdi ve ardından sol eliyle kapıyı kapattı.

Savcılık, Uğur'a görüntülerde sağ elinde bulunduğu belirtilen cismin ne olduğunu sordu. Uğur ise "Elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum." şeklinde cevap verdi.

"BARDAĞI NEDEN GÖSTERDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Güvenlik kamerası görüntülerinde, bardak olduğu değerlendirilen bir cismin de yer aldığı belirtildi.

Savcılık, Hasan Ataman Yıldırım'ın kısa süre sonra Kozinoğlu'nun odasından elinde bardakla çıktığının ve bu bardağı Uğur'a gösterdiğinin görüldüğünü belirterek, söz konusu hareketin nedenini sordu.

Uğur, bu soruya "Bunun sebebini bilmiyorum, bardağı bana neden gösterdiğini de hatırlamıyorum." yanıtını verdi.

Savcılık, Uğur'a daha önceki ifadesinde Kozinoğlu'nun rahatsızlanmasından hemen önce "Benim odama uğrayıp sonra kendi odasına geçti." şeklinde beyanda bulunduğunu da hatırlattı.

Uğur, yeni ifadesinde ise önceki beyanını düzelterek, "Yanlış hatırlıyor olabilirim, odasına giderken bağırmış olabilir." dedi.

AVUKATLAR FETÖ ŞÜPHESİNE DİKKAT ÇEKTİ

İfadesinin ilerleyen bölümünde Uğur, Kozinoğlu'nun ölümünün kasten gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin araştırılmasını istediğini belirtti. Uğur ayrıca ölümün arkasında örgütsel bir bağlantı bulunabileceğine ilişkin kişisel kanaatini dile getirdi.

Hasan Atilla Uğur'un avukatları da dosyada FETÖ şüphesinin bulunduğuna dikkat çekti.

Avukatlar, Kozinoğlu'nun rahatsızlanmasının ardından Uğur'un yardım istediğini, ancak görevli personelin müdahaleye gelmediğini öne sürdü. Uğur'un bu nedenle mutfaktan aldığı bazı cisimlerle demir kapıya vurarak yardım çağırdığı savunuldu.

Uğur'un avukatları, görevli personelin müdahalesinin geciktiğini ileri sürerek, müvekkillerinin olayda herhangi bir kastının ya da ihmali bulunmadığını savundu.