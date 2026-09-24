Haluk Hepkon’un X hesabına erişim engeli

Kırmızı Kedi Yayınevi Kurucusu Haluk Hepkon’un X platformundaki hesabına Türkiye’den erişim kısıtlaması getirildi. Hepkon’un "@halukhepkon" kullanıcı adlı hesabına yönelik uygulamanın, Türkiye’den erişimi sınırlandırdığı belirtildi.

KARAR 5651 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

Hesaba yönelik kararın, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında verildiği aktarıldı. X tarafından Hepkon’a gönderilen bildirimde, söz konusu erişim kısıtlamasının Türkiye ile sınırlı olduğu ifade edildi. Bildirimde ayrıca hesabın diğer ülkelerden erişilebilir olmaya devam edeceği belirtildi.

BENZER UYGULAMALARIN ARDINDAN GELDİ

Haluk Hepkon’un X hesabına getirilen erişim kısıtlamasının, son günlerde Türkiye’de sosyal medya hesaplarına yönelik benzer uygulamaların ardından gerçekleştiği belirtildi. Son günlerde çok sayıda kişi, yayın kuruluşu ve kuruma ait sosyal medya hesabına yönelik de benzer erişim kısıtlamalarının uygulandığı ifade edildi.

Böylece Hepkon’un "@halukhepkon" kullanıcı adlı X hesabı, Türkiye’den erişim sınırlandırması getirilen hesaplar arasına dahil oldu. X’in bildiriminde, kısıtlamanın Türkiye dışındaki ülkelerdeki erişimi kapsamadığı kaydedildi.

HEPKON'DAN AÇIKLAMA

Hepkon, hesabına getirilen erişim kısıtlamasına ilişkin yaptığı açıklamada, “X hesabım erişime engellendi. Fikirlerimizi insanlara gerekirse dumanla bile iletiriz, önemli değil ama Türkiye’nin içine düştüğü durumu göstermesi açısından ilginç bir örnek” ifadelerini kullandı.