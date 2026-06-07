Gülistan Doku'nun son mesajı "korkuyorum" olmuş: Eski sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan Gülistan Doku'nun soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan, Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov’un savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Gülistan'ın kaybolmadan bir gün önce geceyi geçirdiği öğretmenin evinden Zeinal'a "korkuyorum" diye mesaj attığı ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Gülistan'ın başının dertte olabileceği veya birisi tarafından alıkonulabileceğinin aklına gelmediğini savunan Zeinal Abarakov, ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

"04 Ocak 2020 günü, Gülistan Doku'nun bizden herhangi bir yardım talebi olduğunu hissetseydik ya da birilerinin onu korkuttuğunu, tehdit ettiğini bize söyleseydi biz onu yalnız bırakmazdık. Gülistan yurda giderken her zaman kullandığı kısa yolu kullanmadı farklı bir yola yönelince bende arkasından araba ile devam ettim. Kendisine arabaya binmesini ve gideceği yere bırak istediğimi söyledim. Ancak Gülistan teklifimi reddetti. Gülistan yaya olarak gitti ben de arabanın içinden yavaş yavaş ilerleyerek takip ettim.

"KENDİSİNİN ZORLA BİR YERDE TUTULDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Sonra yine yanına yanaştım, araçtan indim ve kendisine yurda geç kalacaksın ısrarla bırakmak istediğimi tekrar ettim. Ben Gülistan'ı yurda bırakmak istediğimde Gülistan bana trip atarak teklifimi kabul etmedi ben de yurt yönüne değil de diğer yöne doğru gittiğini gördüğüm için kolundan tutarak arabaya bindirmeye çalıştım. Biraz çekiştirdim. Gülistan daha sonra bana bağırmaya başladı. Ancak Gülistan yine ret etti. Ben Gülistan Doku'nun bir şeye şahit olup olmadığını ya da tehdit veya şantaja maruz kalıp kalmadığını bilmiyorum. Gülistan Doku'nun da birilerini tehdit edip etmediğini bilmiyorum. Uzun süredir Gülistan Doku'dan haber alamadığım için kendisinin zorla bir yerde tutulduğunu düşündüm. Mesajlarımda bahsettiğim yardım, Gülistanın bulunduğu durumdan kurtarma yoludur. Kurtarma yolundan kastım evlenip hayat kurmaktır."

SON MESAJI "KORKUYORUM" OLMUŞ

Gülistan'ın kaybolmadan bir gün önce geceyi geçirdiği öğretmenin evinden Zeinal'a "korkuyorum" diye mesaj attığı ortaya çıktı.

ZEİNAL: NEDEN O MESAJI ATTIĞINI BİLEMİYORUM

Zeinal Abarakov, "Gülistan'ın bana gönderdiği "korkuyorum" mesajından anladığım dışarıda kaldığı, yurda yetişemediğidir. Ertesi gün ben Gülistan'ın mesaj atarken öğretmeninin evinde olduğunu öğrendim. Öğretmenin evindeyken bana neden "korkuyorum" diye mesaj attığını bilemiyorum. Benim Gülistan'a "yurda veya Küba'ya git, gittiğin zaman beni ara" dememdeki kasıt onun adına endişelendiğim içindir, güvenli bir yere geçmesini sağlamak için öyle bir mesaj attım. Tam olarak hatırlamıyorum ancak Gülistan'ın beni aramadığını ve mesaj atmadığını hatırlıyorum. Gülistan'ın bana "bizim için zaman bitti" cümlesindeki benim anladığım bizim ilişkimizin bittiğidir. Gülistan'ın 15 gün boyunca benimle iletişime geçmeyip 04 Ocak'ta iletişime geçmek istemesinin sebebini bilmiyorum" dedi.



