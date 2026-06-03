Son dakika | Gülistan Doku soruşturması: Umut Altaş Türkiye'ye iade edilecek

Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi olan ve ABD'de bulunan Umut Altaş için kırmızı bülten kararı çıkartılmıştı. ABD makamlarında gözaltına alınan Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade edileceği açıklandı. Altaş önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilecek.

NE OLMUŞTU?

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında, ABD'de bulunan firari şüpheli Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin süreç, Adalet Bakanlığınca başlatılmıştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi olarak ABD'de gözaltına alınan Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade sürecinin derhal başlatıldığını, adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmaların devreye sokulduğunu bildirmişti. Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söylemişti: