Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem Gece yarısı otelde ortalık karıştı! Silahlı çatışmada otel sahibi öldü

Gece yarısı otelde ortalık karıştı! Silahlı çatışmada otel sahibi öldü

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki otelde çıkan silahlı kavgada, işletme sahibi Cavit Yılmaz (62) ve müşteri Ufuk Sezer (26) yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Olay, saat 02.00 sıralarında, Hicriye Mahallesi’nde faaliyet gösteren otelde meydana geldi. Otel sahibi Cavit Yılmaz ve A.Y. (52) ile müşteri olarak otelde bulunan L.M. (52), M.S. (55), Ufuk Sezer ve E.Ş. (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

sakarya otel

Erzurum'da silahlı kavga çıktı! 1 Ölü, 1 YaralıErzurum'da silahlı kavga çıktı! 1 Ölü, 1 Yaralı

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Cavit Yılmaz ile Ufuk Sezer ve M.S. ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

sakarya otel

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

sakarya otel

OTEL SAHİBİ ÖLDÜ

Yaralılardan, Cavit Yılmaz ve Ufuk Sezer, hastanede hayatını kaybetti. M.S.’nin hayati tehlikesinin de sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili L.M., A.Y. ve E.Ş. gözaltına alınırken, geniş çaplı soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Otel Sakarya Silahlı Saldırı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro