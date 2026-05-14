Erzurum'da silahlı kavga çıktı! 1 Ölü, 1 Yaralı

Erzurum'un Oltu ilçesinde 3 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Olay, Yasin Haşimoğlu Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 yaşındaki Alican Zengin, 20 yaşındaki M.A.K. ve 29 yaşındaki İ.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada mermilerin hedefi olan Alican Zengin ile M.A.K. yaralandı.

Ambulansla Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Alican Zengin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralı M.A.K.'nin tedavisi sürerken, İ.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisler İlçe Emniyet Müdürlüğü ile hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. (AA)