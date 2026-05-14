Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Erzurum'da silahlı kavga çıktı! 1 Ölü, 1 Yaralı

Erzurum'da silahlı kavga çıktı! 1 Ölü, 1 Yaralı

Erzurum'un Oltu ilçesinde 3 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ağır yaralanan 34 yaşındaki Alican Zengin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.

Erzurum'da silahlı kavga çıktı! 1 Ölü, 1 Yaralı
Son Güncelleme:

Erzurum'un Oltu ilçesinde 3 kişi arasında çıkan silahkavgada 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Olay, Yasin Haşimoğlu Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 yaşındaki Alican Zengin, 20 yaşındaki M.A.K. ve 29 yaşındaki İ.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

kavga

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada mermilerin hedefi olan Alican Zengin ile M.A.K. yaralandı.

Ambulansla Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Alican Zengin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralı M.A.K.'nin tedavisi sürerken, İ.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Arsa satışı ölümle bitti: Noter önünde yeğenine 4 el ateş ettiArsa satışı ölümle bitti: Noter önünde yeğenine 4 el ateş etti

Polisler İlçe Emniyet Müdürlüğü ile hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kavga Silah
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro