Arsa satışı ölümle bitti: Noter önünde yeğenine 4 el ateş etti

Antalya’nın Kepez ilçesinde, bir noterin önünde gerçekleşen olayda arsa satışı tartışması cinayetle bitti.

Yeşiltepe Mahallesi Sakarya Bulvarı üzerinde 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, 40 yaşındaki Amine Bozkurt ile 63 yaşında olan dayısı Ömer A. arasında, Bozkurt’a ait bir arsanın satışı nedeniyle otomobil içerisinde tartışma çıktı.

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Ömer A., yanındaki tabancayı ateşleyerek yeğenine 4 el ateş etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Amine Bozkurt’u hemen hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan kadın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bozkurt'un cenazesi otopsi işlemleri için morga götürüldü.

DAYI VE YENGE GÖZALTINDA

Ömer A. ve yanında bulunan eşi Fadime A., polis ekiplerince olay yerinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERASI YAKALADI

Öte yandan, otomobildeki tartışmanın ardından Ömer A.'nın araçtan inip uzaklaştığı ve suç aleti silahı montunun içine sakladığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)