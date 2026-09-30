Feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, Ege Denizi’nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, hava şartları nedeniyle sefer programında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

KABATEPE’DEN YAPILACAK SEFERLER

GESTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe’den hareket etmesi planlanan saat 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 ve 21.00 seferleri gerçekleştirilmeyecek. Söz konusu seferler, yarın için iptal edilen seferler arasında yer aldı.

GÖKÇEADA KALKIŞLI SEFERLER

Aynı hatta Gökçeada’dan yapılması planlanan bazı seferler de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Buna göre Gökçeada’dan saat 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00’de yapılması planlanan seferler düzenlenemeyecek.

GESTAŞ’ın duyurduğu iptallerin, Ege Denizi’nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın uygulanacağı bildirildi. (DHA)