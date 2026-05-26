Fatih'te otel yangını ölüme yol açtı

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Topkapı Mahallesi Topkapı Caddesi'nde çıkan yangın saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

4 katlı otelin en üst katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yangına müdahale ederken bir yandan da oteldeki 8 kişiyi tahliye etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı.

1 KİŞİ ÖLÜ BULUNDU

Yangının söndürülmesinin ardından otel odasında bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu hayatını kaybeden kişinin kimlik bilgilerine ulaşıldı. H.E.G. (32) isimli kişinin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılması üzerine Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Polis ekipleri, yangının çıkış sebebi hakkında inceleme başlattı.

'ÇATIDAN ADAMLARI İNDİRDİLER'

Cemil Ağda, şunları söyledi: