Aydın'da çıkan yangın korkuttu: İki binaya sıçradı
Aydın'ın Osman Yozgatlı Mahallesi'nde, bir evin ikinci katında yangın çıktı. Çıkan yangının alevleri kısa sürede büyüdü, önce çatıya daha sonra da iki binaya sıçradı. Alevlere müdahale sürüyor.
Osman Yozgatlı Mahallesi'nde, 1223 Sokak'taki Adil Önler ev sahibine ait evin ikinci katında, saat 12.00 sularında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüdü, önce çatıya daha sonra da binanın bitişiğindeki iki binaya sıçradı. Çevredekilerin yangın ihbarı üzerine bölgeye 7 itfaiye aracı sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi hala sürüyor. (DHA)