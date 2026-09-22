Erdoğan-Guterres görüşmesi: Gazze, Kıbrıs ve Hürmüz masaya yatırıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Erdoğan, görev süresinin sonuna yaklaşan Guterres ile küresel barış ve güvenliği ilgilendiren birçok konuda yakın çalıştıklarını ifade etti.

Gazze’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, İsrail’in barış istemediğinin bir kez daha ortaya çıktığını savunarak, Batı Şeria’daki yerleşimci şiddeti ve Kudüs’teki kutsal mekânlara yönelik saldırıların durumu daha da kötüleştirdiğini söyledi. Erdoğan, iki devletli çözüm zemininin korunması gerektiğini belirtti.

İran ve Ukrayna’da tansiyonun düşürülmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin diplomatik sürece bağlı kalınması için çaba gösterdiğini, Hürmüz konusunda ise bölge içinden doğacak bir sürecin faydalı olabileceğini söyledi.

Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliğine de değinen Erdoğan, taraflardan sorumlu tutum beklediklerini ve Türkiye’nin Karadeniz’de ticaret gemilerinin hedef alınmasından rahatsız olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Kıbrıs konusunda ise Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tanımayan hiçbir önerinin sonuç vermeyeceğini söyledi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Mehdi Eker de hazır bulundu. (ANKA)