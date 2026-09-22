Erdoğan BM'de Sezai Karakoç'un şiirini okudu: Binali Yıldırım kendini tutamadı, ağladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünde yaptığı konuşmada Türk edebiyatının şairi Sezai Karakoç’un dizelerine yer verdi. Erdoğan’ın BM kürsüsünde Sezai Karakoç’un şiirini okuduğu sırada, salonda bulunan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’ın duygusal anlar yaşadığı ve ağladığı görüldü.

BM KÜRSÜSÜNDE SEZAİ KARAKOÇ DİZELERİ OKUNDU

Erdoğan, Karakoç’un dizelerini okurken, "Onlar sanıyorlar ki, Biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak." ifadelerini kullandı.

BİNALİ YILDIRIM GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Erdoğan’ın Sezai Karakoç’un dizelerini seslendirdiği dakikalarda, Binali Yıldırım’ın yaşadığı duygu yoğunluğu kameralara ve görüntülere yansıdı.

Erdoğan’ın sözleri BM salonunda en çok dikkat çeken anlardan biri olurken, Yıldırım’ın bu sırada duygusal anlar yaşayarak ağlaması gözlerden kaçmadı.

İŞTE ERDOĞAN'IN BM'DE OKUDUĞU O ŞİİR

Erdoğan’ın BM Genel Kurulu konuşmasında alıntı yaptığı Sezai Karakoç’un "Onlar Sanıyorlar Ki" isimli şiirinin tamamı şu şekildedir:

Onlar Sanıyorlar ki

Onlar sanıyorlar ki,

biz sussak mesele kalmayacak.

Halbuki biz sussak,

tarih susmayacak.

Tarih sussa,

hakikat susmayacak.

Onlar sanıyorlar ki,

bizden kurtulsalar mesele kalmayacak.

Halbuki bizden kurtulsalar,

vicdan azabından kurtulamayacaklar.

Vicdan azabından kurtulsalar,

tarihin azabından kurtulamayacaklar.

Tarihin azabından kurtulsalar,

Allah’ın gazabından kurtulamayacaklar

Sezai Karakoç