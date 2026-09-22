BM Genel Sekreteri'nden 'Gazze' vurgusu: Katliam ve yıkım yaşandı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 81’inci Genel Kurulu'nda konuştu. Guterres, dünya genelindeki savaşlara değinerek, “Siviller hedef alındı, insan hakları ayaklar altına alındı, açlık silah olarak kullanıldı, insani yardım çalışanları öldürüldü, uluslararası hukuk bir kenara atıldı, jeopolitik bölünmeler derinleşti ve eşitsizlikler şiddetlendi. Güven zedelendi. İklim krizi uzak bir uyarı olmaktan çıkıp günlük bir gerçekliğe dönüştü ve yapay zeka, onu yaratanları bile hazırlıksız yakalayacak bir hızla ilerledi” ifadelerini kullandı.

21’inci yüzyıldaki ilk büyük güç sınavının barış ve güvenlik olduğunu söyleyen Guterres, “Barış, çatışmanın yokluğundan çok daha fazlasıdır. Gücün hukuk tarafından dizginlenmesidir. Birleşmiş Milletler Şartı'nda ifade edildiği gibi, kaba kuvvetin kimin hayatının, haklarının ve geleceğinin önemli olduğuna dair nihai hakem olamayacağının kabul edilmesidir” diye konuştu.

Guterres, Gazze'ye yönelik saldırıların sona erdirilmesi ve insani yardımın bölgeye ulaştırılması çağrısını yineledi. Uluslararası Adalet Divanı’nın hukuken bağlayıcı geçici tedbirler kararı aldığını belirten Guterres, “Tüm taraflar, uluslararası hukuka ve Divan'ın kararlarına uymalı. Görev sürem boyunca Gazze'de hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandı. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddeti, yerinden etme politikaları ve yerleşim yerlerini genişletmesi, barışa giden yolu yerle bir ediyor. İki devletli çözümün gözlerimizin önünde yok olup gitmesine izin veremeyiz” açıklamasını yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, iklim krizine de değinerek, krizin etkilerinin birçok kişinin tahmin ettiğinden daha geniş bir alana yayıldığını bildirdi. Guterres, “On yıllardır, büyük petrol şirketleri atmosferi açık bir kanalizasyon gibi ele aldı ve sonuçlarından faydalandı. Dünyada iklim krizine ve kirliliğe neden olanların ortaya çıkan zararı onarmak için daha fazlasını yapması gerek” değerlendirmesinde bulundu. (DHA)