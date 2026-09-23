Eczacılardan Hazine ve Maliye Bakanlığı çıkarması: Taleplerini ilettiler

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu’nu ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirci, taleplerini istihdam ve eczane ekonomileri olmak üzere iki başlık altında aktardıklarını bildirdi.

Demirci, genç eczacıların istihdam koşullarının genişletilmesi için teşvik ve desteklerin artırılmasını istediklerini belirtti. Yardımcı eczacı olarak çalışanların çalışma ve istihdam koşullarının iyileştirilmesi ile İŞKUR ve benzeri desteklerin artırılarak sürdürülebilir hâle getirilmesi taleplerini de Hatipoğlu’na ilettiklerini kaydetti.

Eczane ekonomilerine ilişkin taleplerini de paylaşan Demirci, İlaç Fiyat Kararnamesi’ndeki baremlerin ve kâr oranlarının ekonomik koşullara göre güncellenmesini istediklerini ifade etti. Demirci, SGK İlaç Alım Protokolü’ndeki reçete başı hizmet bedelleri ve baremleri ile iskonto oranları ve baremlerinin iyileştirilmesi taleplerini Bakan Yardımcısı Hatipoğlu’na aktardıklarını belirtti. (ANKA)