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Dışişleri'nden Husilere kınama! Suudi Arabistan'a saldırmışlardı

Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'daki Abha Uluslararası Havalimanı ile Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırılarını kınadı.

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Dışişleri'nden Husilere kınama! Suudi Arabistan'a saldırmışlardı

Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan’daki havalimanlarına yönelik saldırılarını kınadı. Saldırılar hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Suudi Arabistan’ın güneyinde yer alan Abha Uluslararası Havalimanı ile Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nın Husiler tarafından hedef alınmasını en güçlü biçimde kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sivil halkı ve altyapıyı hedef alan ve bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasına yol açan bu saldırılara bir an evvel son verilmesi gerekmektedir. Suudi Arabistan’la tam dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, mevcut ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz"

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Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ankara’da Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini kabul ettiği bildirildi. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı
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